شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم طيبة للاستثمار (4090) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ونلاحظ أن السهم يتحرك حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة بتداولاته الأخيرة على المدى القصير.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.90، ليستهدف مستوى الدعم 29.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.65 ومستوى المقاومة 30.90.