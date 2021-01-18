شكرا لقرائتكم خبر عن التطويرية الغذائية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التطويرية الغذائية (9501) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.59% بما يعادل -1.40 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 237.49، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 280.02

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 220.00 ومستوى المقاومة 260.00.