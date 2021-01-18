سعر عقود القهوة الآجلة يصطدم بالمقاومة– تحليل – 18-1-2021

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 123.30

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة اندفاعه الصاعد بمواجهة المقاومة الرئيسية المستقرة عند 131.35 ليشكل ذلك عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ من الرسم المرفق ارتداده بشكل سلبي نحو 127.25.

محمد يوسف

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