الاقتصاد

سعر عقود القهوة الآجلة يصطدم بالمقاومة– تحليل – 18-1-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة اندفاعه الصاعد بمواجهة المقاومة الرئيسية المستقرة عند 131.35 ليشكل ذلك عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ من الرسم المرفق ارتداده بشكل سلبي نحو 127.25.

 

استمرار ثبات المقاومة الحالية يدعونا لترجيح سيطرة الميل الهابط للتداولات القادمة ولنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي, استهدافه بشكل أولي لمستوى 123.30 وصولا للدعم المستقر عند 118.60.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 123.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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