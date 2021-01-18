شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة يصطدم بالمقاومة– تحليل – 18-1-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة اندفاعه الصاعد بمواجهة المقاومة الرئيسية المستقرة عند 131.35 ليشكل ذلك عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ من الرسم المرفق ارتداده بشكل سلبي نحو 127.25.
استمرار ثبات المقاومة الحالية يدعونا لترجيح سيطرة الميل الهابط للتداولات القادمة ولنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي, استهدافه بشكل أولي لمستوى 123.30 وصولا للدعم المستقر عند 118.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 123.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط