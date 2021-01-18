شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالهبوط- تحليل - 18-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره السلبي دون مستوى 126.30 لنلاحظ من الرسم المرفق تسجيله حاليا لبعض الأهداف التصحيحية بوصوله نحو 125.15, حاليا وبثبات التداولات دون الحاجز الإضافي المستقر عند 125.75 فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف الهبوط لنتوقع وصوله بذلك نحو 124.65 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 123.45.

نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع يدعم توقعنا السلبي بتقديمه للعزم السلبي الإضافي وليدعونا لانتظار تسجيل السعر قريبا للأهداف السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.75 و 124.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط