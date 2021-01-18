شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بتسجيل الأهداف التصحيحية-تحليل - 18-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بثباته المتكرر دون مقاومة القناة الصاعدة والمتمركزة قرب 142.25 لنلاحظ من الرسم المرفق بدء تسجيله للأهداف التصحيحية بوصوله نحو 140.70 تقريبا.

حاليا وبهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية بشرط الثبات دون مستوى 141.10 لننتظر استهدافه قريبا لمستوى 140.10 وصولا للدعم الأولي المستقر عند 139.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.10 و 139.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط