شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يمهد للهبوط التصحيحي– تحليل - 18-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1126.00 عن استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بارتداده نحو 1085.00, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميعه للعزم السلبي ليدعونا ذلك لانتظار تسجيله للأهداف التصحيحية المستقرة عند 1025.00 و 975.00 على التوالي.

لابد من التنويه مجددا, إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الصاعد وليسهل مهمة الوصول نحو محطات إيجابية جديدة بدأ من 1195.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1125.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة