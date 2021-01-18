شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يميل نحو التصحيحي السلبي– تحليل -18-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس للضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ تسلله بتداولات يوم الجمعة دون الدعم المستقر عند 3.5800 ومحاولة ارتداده حاليا نحو 3.6100, نتوقع بتمركز مؤشر ستوكاستيك المستمر دون مستوى 50, اكتساب السعر للعزم السلبي ليزيد ذلك من فرص انجذابه قريبا نحو 3.5000 ومن ثم ليحاول اختبار الدعم المتمركز قرب 3.4000 قبل أي محاولة لاستئناف الهجوم الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6400 و 3.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت