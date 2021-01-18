شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يلامس الهدف الأول – تحليل - 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.8923 ويجري محاولات لاختراقه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الصاعدة، حيث نتوقع التوجه نحو 0.8975 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.8860 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8880 والمقاومة 0.8990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد