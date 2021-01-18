شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتحوّل إلى الانخفاض – تحليل - 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً واضحاً لمستوى دعم القناة الصاعدة واستقر دونه، ويقترب من تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مستوى تأكيده يتواجد عند 0.7665، مما يعني بأن كسره سيؤكد بداية تصحيح هابط تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.7625 وتمتد إلى 0.7505 بعد تخطي المستوى السابق.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7730 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7600 والمقاومة 0.7730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط