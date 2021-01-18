شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 25.50، مما يفعّل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 22.87 كهدف سلبي تالي، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 25.50 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط