شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخرج من القناة – تحليل - 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر عقود خام برنت ضغطه السلبي ليكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، ويظهر مزيد من الانخفاض مع افتتاح اليوم ليكسر دعم القناة الرئيسية الصاعدة ويستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام بدء موجة تصحيحية هابطة لكامل الارتفاع الذي بدأ من مناطق 35.70، مستهدفاً زيارة مستوى 52.20 كهدف سلبي أول.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 55.40 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط