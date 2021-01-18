شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل نموذج سلبي – تحليل - 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً لمستوى 52.30 واستقر دونه، ليكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة نتوقع أن يدفع السعر لكسر دعم القناة الرئيسية الصاعدة وإجراء تصحيح هابط على المدى اللحظي والقصير، ليتجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 49.10.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 52.30 والثبات فوقه سيوقف التأثير السلبي للنموذج المذكور ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط