شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 1.6 % في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «بينما تعيق القيود الجديدة المكاسب في أجزاء من قطاع الخدمات من جديد، إلا أن التعافي في قطاع التصنيع استمر إلى حد كبير دون أن يتأثر».. مايكل بيرس، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس

زاد الإنتاج الصناعي الأمريكي بقوة في ديسمبر، مما وفر مصدر قوة للاقتصاد الأمريكي مع تباطؤ إنفاق المستهلكين ومكاسب التوظيف.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضي إن الإنتاج الصناعي، وهو مقياس لإنتاج المصانع والتعدين والمرافق، زاد بنسبة معدلة موسميا بنسبة 1.6٪ في ديسمبر. وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.5٪.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن تعزيزات الإنتاج جاءت من قبل قطاع المرافق، حيث ارتفع الطلب على وقود التدفئة في ديسمبر، بعد انخفاضه بسبب طقس نوفمبر الأكثر دفئًا من المعتاد. وارتفع إنتاج المرافق بنسبة 6.2٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع الناتج التصنيعي، وهو أكبر عنصر في الإنتاج الصناعي، بنسبة 0.9٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.

واستعاد الانتاج التصنيعي بذلك الكثير من الطلب المفقود في الفترة الأولى من الوباء، ولكنه على المستوى السنوي انخفض بنسبة 2.8% بنهاية عام 2020. وقال مايكل بيرس، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء: «تؤكد بيانات الإنتاج لشهر ديسمبر أنه بينما تعيق القيود الجديدة المكاسب في أجزاء من قطاع الخدمات من جديد، إلا أن التعافي في قطاع التصنيع استمر إلى حد كبير دون أن يتأثر».

وارتفع إنتاج التعدين بنسبة 1.6٪ خلال الشهر، مدفوعا بأعمال الحفر والاستخراج في قطاع النفط والغاز.

وانخفض الإنتاج الصناعي بشكل حاد في مارس وأبريل مع انتشار جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لكنه تعافى تدريجيا في الأشهر اللاحقة. ولكن لا يزال الإنتاج الإجمالي في ديسمبر منخفضًا بنسبة 3.6 ٪ عن العام السابق، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مستوى استغلال القدرة، الذي يعكس مقدار إنتاج الصناعات الفعلي مقارنة بما كان يمكن أن تنتجه، إلى 74.5٪ في ديسمبر من 73.4٪ في نوفمبر.