شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق» يقدم أضخم جائزة في تاريخه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين الجائزة الأضخم في تاريخه، وهي سيارة دبليو موتورز «فينير سوبر سبورت»، بنسخة دبي الحصرية، التي تقدر قيمتها 6 ملايين درهم. وتأتي هذه الجائزة من خلال شراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، و«اي ديلز دبليو موتورز».

وتعد الشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مع شركة اي ديلز، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المهرجان، والتي جاءت بهدف مواكبة توجه النشاط التجاري نحو العالم الرقمي والتجارة الإلكترونية. وتعد «اي ديلز» منصة راسخة للتجارة والربح عبر شبكة الإنترنت، فهي تقوم بإجراء العشرات من السحوبات الكبرى أسبوعياً. واكتسبت شركة دبليو موتورز، شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، خصوصاً بعد ظهور سيارتها الرائدة «لايكان هايبرسبورت» في الجزء السابع من سلسلة الأفلام المعروفة «فاست آند فيوريوس»، وهو ما يجعلها شريكاً ملائماً لمهرجان دبي للتسوق.

ويمكن المشاركة في السحب عبر تطبيق «اي ديلز»، أو الموقع الرسمي الخاص بالشركة، من خلال شراء نموذج مصغر لسيارة «فينير» بقيمة 1,500 درهم ، حيث سيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصاً لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة والفريدة من نوعها على مستوى العالم. وتأتي سيارة «فينير سوبر سبورت» بإنتاج محدود يبلغ 111 سيارة فقط، التي ستقوم «دبليو موتورز» بتصنيعها وبيعها.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء بالشراكة مع «اي ديلز ودبليو موتورز» في تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة، الأغلى في تاريخ مهرجان دبي للتسوق». وأضاف: «تتيح هذه السحوبات فرصة رائعة لشخص واحد من سعداء الحظ للفوز بسيارة »فينير سوبر سبورت» من شركة دبليو موتورز. وتسلط هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم، الضوء على أهمية مهرجان دبي للتسوق باعتباره أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم».

اتفاق مع أمبر

يواصل مهرجان دبي للتسوّق في دورته لهذا العام، تقديم أفضل عروض التجزئة والصفقات المميزة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويستضيف المهرجان من 21 وحتى 23 يناير عرض برنامج الولاء «أمبر» للفوز بمليون نقطة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتيح العرض لأعضاء برنامج الولاء أمبر للمكافآت من مجموعة الطاير فرصة الفوز بالكثير من النقاط، أثناء الاستمتاع بالصفقات في مجموعة واسعة من المتاجر الشهيرة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويتيح العرض فرصة الفوز بمليون نقطة لكل فائز، أي ما يعادل 10 آلاف درهم، لقرابة 10 متسوقين من أعضاء برنامج الولاء أمبر، وذلك عند إنفاقهم مبلغ 2500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، والتي تشمل متاجر بلومينغديلز وهارفي نيكلز، إلى جانب أشهر الأسماء في عالم الأزياء مثل أرماني اكسشينج وموسكينو ودولتشي أند غابانا، وعلامة التجميل كيلز، بالإضافة إلى لورا ميرسييه وغيرها الكثير من العلامات التجارية.