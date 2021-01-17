«اقتصادية الشارقة» تبحث التعاون مع «بيت الحكمة» و«مجمع البحوث»



الشارقة: ”الخليج 365”

قام وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بزيارة «لبيت الحكمة» المركز الثقافي الذي يجسد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي صمم وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع، ولبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات.

ترأس الوفد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، كما ضم الوفد عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعلي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، وسالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، ومريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، وعدد من موظفي الدائرة.

وقال عبدالعزيز عمر المدفع: إن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدائرة وكل من بيت الحكمة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يعتبر من الأهداف الاستراتيجية للدائرة لتعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهما، وانطلاقاً من الحرص على السعي الحثيث والدؤوب للمساهمة البناءة والإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، بما يجعل الإمارة تتبوأ مكانة متميزة على المستويين الإقليمي، والدولي، واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والتي تتطلب ضرورة رفع معدلات التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لمواكبة التطورات، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة، حيث تأتي هذه الصروح كأهم المشاريع الحيوية المتعددة الاستخدامات في الشارقة والتي تؤكد مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين.