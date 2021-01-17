الوجه المتغير لـ «فيسبوك»

في نوع من التوقيت المثالي، يبدو أن أزمة الثقة المستمرة قد تزامنت مع إدانة العالم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تمرد غير مسبوق في مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن ثم عزلته منصة التواصل الاجتماعي مؤقتاً، عن الشبكة لتجنب المزيد من التحريض من أنصاره.

لم يذهب «فيسبوك» إلى تعليق حسابات ترامب بشكل دائم مثل منافسه «تويتر»، قائلاً إن الإجراء كان سارياً حتى يغادر الرئيس رسمياً في 20 من الشهر الجاري، وعلى افتراض أن الرئيس المنتهية ولايته لن يشكل تهديداً للأمن القومي بعد أن يسلم السلطة لخلفه.

وفي تطور مثير للفضول إلى حد ما، أغلق «فيسبوك» في 11 يناير/ كانون الثاني أيضاً، حسابات العديد من المسؤولين الحكوميين الأوغنديين وأعضاء الحزب الحاكم، واتهمهم بالتلاعب بالنقاش العام في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية. ودارت اتهامات تطبيق التواصل الاجتماعي حول استخدام الحسابات المزيفة والمكررة، وانتحال هوية المستخدمين.

طرح ذلك مرة أخرى سؤالاً حول ما إذا كان «عمالقة التقنية» قد ذهبوا بعيداً في تصرفاتهم، حيث أشار تعليق في «فاينانشال تايمز» إلى أن التحركات قد أشعلت نقاشاً حاداً حول أين يكمن التوازن بين حق شركة التكنولوجيا في فرض رقابة على المستخدمين الذين ينتهكون سياسات المحتوى الخاصة بهم مقابل حق الفرد في حرية التعبير.

لقد أثارت الأحداث المذكورة أعلاه ضجة كبيرة وقلقاً لدى من تأثروا بها بشكل مباشر، وبين من يجدونها إهانة للخصوصية، وحرية التعبير. ولكن إذا كانت هذه سياسة غير معلن عنها، فإن ما ينتظر ملايين مستخدمي «فيسبوك» وشركته الفرعية «واتس أب»، في غضون أسابيع قليلة، أمر مقلق بالقدر نفسه. فاعتباراً من 8 فبراير/ شباط المقبل، وقبل أن يعود ويحدد موعداً مبدئياً آخر في 15 مايو/ أيار المقبل، سيبدأ «واتس أب» بتطبيق شروط وأحكام جديدة قد يجد فيها مستخدموه البالغ عددهم ملياري مستخدم انتهاكاً تاماً لخصوصيتهم. وستمنح السياسة الجديدة لتطبيق التراسل الأشهر الوصول إلى رقم «إيمي» IMEI للمستخدم وموقعه، ومستوى البطارية، والحالة في الوقت الفعلي، والتي ستشاركها الشركة فيما بعد مع الشركة الأم «فيسبوك». وعليه، ستتمتع الشركة بوصول غير ضروري إلى التفاصيل الخاصة للأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات التي ينتمون إليها داخل شبكتها.

ومن مبدأ «خذها أو اتركها»، يرى بعض خبراء الأعمال أن تصرفات «فيسبوك»، التي كانت نتيجة لتطورها إلى كتلة واحدة، تُظهر مستوى عدم حساسيتها الواضح تجاه الحياة الشخصية للناس، وكيف أنها أصبحت قوة في حد ذاتها.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة أن «فيسبوك» غيّر الحياة الاجتماعية والاقتصادية لملايين الأشخاص حول العالم، وأحدث ثورة في التفاعلات الشخصية والجماعية من خلال التغلب على الحواجز المادية للزمان، والمكان.

(سي جي تي إن)