البنك الأهلي يعتزم إصدار صكوك من الفئة 1 بالدولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف البنك الأهلي التجاري عن عزم «إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة»، وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار.

وأوضح البنك في بيان له على «تداول»، أنه عين كلا من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك الإمارات دبي الوطني، جولدمان ساكس إنترناشيونال، جيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب، وذلك للطرح المحتمل.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم إصدارها وفقا لظروف السوق، مبينا أن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.

وأفاد البنك بأن الطرح المحتمل يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح السارية، مؤكدا أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة لعرض شراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك.

ولفت إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات العلاقة في حينه، مبينا أن أي طرح للصكوك في الدول المزمع طرح الصكوك فيها سيقتصر على المستثمرين المؤهلين حسب القواعد واللوائح الخاصة بهذه الدول.

البنوك المديرة للاكتتاب:

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

بنك الإمارات دبي الوطني

جولدمان ساكس إنترناشيونال

جيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي

شركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي

الأهلي كابيتال

بنك ستاندرد تشارترد

عدد وقيمة الصكوك:

سيتم تحديدها وفقا لظروف السوق

الغرض من الطرح:

تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة