شكرا لقرائتكم خبر جمعية وفرة تعزل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وتنتخب 7 أعضاء جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية لشركة وفرة للصناعة والتنمية على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناء على الطلب المقدم من بعض مساهميها، وكذلك على عزل أعضاء لجنة المراجعة، وانتخاب 7 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 14 يناير الحالي ومدتها ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد مساء الخميس الماضي حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كل الجهات الحكومية في المملكة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

01. الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناء على الطلب المقدم من بعض مساهميها، والذين يملكون أسهما تمثل نسبة 7,14% من رأسمال الشركة

02. الموافقة على عزل أعضاء لجنة المراجعة بناء على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهما تمثل نسبة 7,14% من رأسمال الشركة.

03. الموافقة على انتخاب الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 14-01-2021 وتنتهي بتاريخ 13-01-2024: