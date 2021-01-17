شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تحجب متجرين الكترونيين يقدمان عروضا وهمية ويتأخران في تسليم المنتجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجبت وزارة التجارة متجرين الكترونيين خالفا نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزارة في بيان أمس «إن المتجرين خالفا نظام التجارة الالكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحددة نظاما وفقاً لنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحجب جاء بعد تلقي شكاوى من مستهلكين حول متجر الكتروني يختص ببيع الأجهزة الالكترونية واصل تنفيذ عمليات البيع وتأخير تسليم البضائع المباعة للمشترين خلال المدة المحددة، حيث حجبت الموقع الالكتروني للمتجر بالتعاون مع المنصة المنشئة له، إلى جانب مواصلتها معالجة الطلبات المتأخرة للمشترين، حيث تتم عملية معالجة 329 طلبا بإجمالي مبيعات تزيد عن 700 ألف ريال.

وذكرت أنها حجبت متجرا الكترونيا دون ترخيص لتقديمه عروضا وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الالكتروني، مستدرجا المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب، مبينة أنه فور رصد الوزارة تورط المتجر في خداع وتضليل المستهلكين وادعاء الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط تم حجب موقعه الالكتروني.

وأكدت وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة لمخالفات المتاجر الالكترونية وفقا لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر المخالفة والتي تصل إلى غرامة مليون ريال، وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

حجب متجرين الكترونيين:

المخالفات: