إطلاق «كدانة» لتطوير المشاعر المقدسة برأسمال مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شركة كدانة للتنمية والتطوير، لتكون الذراع المختص بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقرا لها.

وتعد كدانة أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنشئت لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها برأسمال مصرح مليار ريال.

وعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالله بن بندر، وحضور الأعضاء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، والمهندس خالد الملحم، ومساعد وزير المالية ياسر القهيدان، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم الفايز، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن سجيني، وعماد المهيدب، وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم مؤمنة رئيسا تنفيذيا للشركة، بالإضافة إلى مهامه كمشرف على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.

وتتمثل رؤية الشركة في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستعنى بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركزا حضريا مستداما، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد الأمير عبدالله بن بندر، أن المشاعر المقدسة حظيت بعناية ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه البررة ملوك هذه البلاد وحتى يومنا هذا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأمير محمد بن سلمان، وذلك لما للمشاعر من قدسية ومكانة دينية وتاريخية.

ويمثل إطلاق شركة كدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات والشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه في 27/09/2020.

شركة كدانة للتنمية والتطوير:

رأسمالها : مليار ريال

مقرها: مشعر منى

رؤية الشركة: الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

الأهداف