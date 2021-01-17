شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار الاقتصادية توقع اتفاقية تعاون إطارية لتأسيس صندوق استثماري بـ 1.8 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيعها اتفاقية تعاون إطارية بغرض البدء في إجراءات تأسيس صندوق استثماري مقفل وخاص بحجم مستهدف 1.8 مليار ريال وفقاً لاشتراطات هيئة السوق المالية.

وأفادت إعمار، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الاتفاقية موقعة مع كل من صندوق التنمية السياحي وشركة "اف تي جي للتطوير" وشركة البلاد للاستثمار وشركة "ايكوفاين القابضة بي في".

وتستهدف إعمار من الاتفاقية تطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع حديقة مائية وفلل فاخرة فوق الماء بالعلامة التجارية ريكسوس (Rixos) والتي تعد إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة أكور العالمية (Accor).

وبحسب البيان، يُعد مشروع (ريكسوس اميرالد شورز) إحدى أضخم المنتجعات السياحية المستهدف إنشاؤها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية حيث أنه من المزمع أن يتم إنشاء المنتجع على أرض بمساحة إجمالية وقدرها 275 ألف متر مربع وإطلالة ساحرة على شواطئ البحر الأحمر بطول 600 متر وعلى ملعب الجولف الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 187 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 213 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تحسن أداء الأصول التشغيلية (تحديداً في أصول الضيافة والترفيه) نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية بعد أن رفعت حكومة المملكة العربية السعودية قيود التنقل الداخلي بسبب COVID-19.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 674 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 312 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.