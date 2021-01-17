شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "تهامة للإعلان" توقع عقداً مع الإذاعة والتلفزيون بقيمة 9 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قيام شركتها التابعة -شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع- بتوقيع عقد مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لإنتاج برنامج حوارى تلفزيوني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد تبلغ 8.991 مليون ريال، علماً بأن العقد ممتد حتى الإنتهاء من تنفيذ وتسليم الأعمال.

وتتوقع الشركة، أن يظهر الأثر المالي خلال الفترات المالية القادمة وحسب تنفيذ الإعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.