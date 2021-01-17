شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 101 مليون ريال مع بنك الريلض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك الرياض بإجمالي قيمة 101 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التسهيلات دوارة تجدد كل عام بنهاية أغسطس.

ونوهت الشركة إلى أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

هذا وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وقطع غيار لآلات ومعدات المصنع، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وكانت الشركة قد وقعت، خلال يناير الجاري، اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك البلاد بإجمالي قيمة 340 مليون ريال، علماً بأن التمويل عبارة عن 136 مليون تسهيلات متوسطة الأجل لمدة سبعة سنوات و204 مليون تسهيلات قصيرة الأجل لمدة عامان.

يُذكر أن مبكو جددت اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في نوفمبر الماضي، مع بنك البلاد بقيمة 200 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 858 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.