«الشارقة للابتكار» يطلع الدبلوماسيين على خطط المجمع المستقبلية

الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في مقره، لقاء خاصاً لممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة، وجاء تنظيم هذا اللقاء في إطار سعي المجمع إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدولة، واطلاعهم على إنجازات المجمع منذ تأسيسه، وما تم إنجازه، إضافة لخططه للعام الجاري 2021.

وجاء هذا اللقاء بهدف تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية للاستثمار المعرفي في المنطقة، وبناء علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية في مجالات البحث والتطوير المختلفة. حيث تم إطلاق مشاريع تحاكي سيناريوهات المستقبل لتسليط الضوء على المجمع وأهدافه، وأيضاً تفعيل دور المجتمع في التعاطي مع الأنشطة المختلفة للمجمع، وبناء ثقافة قائمة على الابتكار ونقل المعرفة، من خلال بناء بيئة مشجعة لرواد الأعمال والمبتكرين لإطلاق مشاريعهم في المجمع.

الحضور

حضر اللقاء الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وعدد من السفراء والقناصل والملحقين التجاريين، وحشد من وسائل الإعلام، وتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المجمع للمستثمرين في عدد من القطاعات البحثية الابتكارية

واستمع الوفد الدبلوماسي لعرض تعريفي قدمه المحمودي تحدث خلاله عن المجمع، وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين، وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار، إضافة إلى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كل التسهيلات للشركات المختلفة التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند إليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن، وبنية تحتية متكاملة، ما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.

التصنيع الذكي

كما زار الوفد الدبلوماسي مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي، أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف، الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في مجالات عدة، إضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space الذي أطلق عليه «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB» كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، إذ تم تدشينه بناء على فلسفة إرساء عقلية الشراكة المجتمعية والتعاون والإبداع كإطار توجيهي للبرامج والخدمات المقدمة من خلال توفيره لبيئة آمنة ومساحة تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة والتركيز على إشراك المشاركين في محتوى التعلم، وهي وسيلة من شأنها أن تسمح للمدارس والجامعات بأن تكون جزءاً من هذا المشروع.

كما اطلع الضيوف على ما تم إنجازه من العمليات التطويرية والاختبارية للقطارات المعلقة في المجمع التي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية التطبيقية للمواصلات الذكية على مستوى المنطقة، والتي تتخذ من أرض المجمع مركزاً لعملياتها الاختبارية. حيث قام الوفد بزيارة ميدانية للموقع، اطلع فيها على سير العمل في المشروع، ومتابعة جانب من العمليات التشغيلية الاختبارية لإحدى العربات، واستمع من القائمين عليه من مشرفي ومسؤولي المجمع عن آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.

كما تضمنت جولة الوفد زيارة للمنزل الذي تم بناؤه بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع، حيث اطلع خلالها على أقسام المنزل، واستمع إلى شرح عن التقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع.

