شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تفتتح في الشارقة متجرها رقم 198 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، أحدث فروع «لولو هايبر ماركت» في منطقة مويلح بإمارة الشارقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدعوين.

ويقع «الهايبر ماركت» الجديد، وهو الفرع رقم 15 لمجموعة اللولو في إمارة الشارقة، والفرع 198 عالمياً، في موقع استراتيجي في منطقة مويلح لتلبية احتياجات التسوق الأساسية للقاطنين في هذه المنطقة، وصُمم «الهايبر ماركت» الممتد على مساحة 150,000 قدم مربعة باستخدام أحدث مفاهيم توزيع مساحات البيع بالتجزئة، وأحدث التقنيات لسهولة التسوق وجعل المتسوقين يتمتعون بتجربة تسوق مريحة وفريدة.

وتواصل مجموعة اللولو حملتها التوسعية وتخطط لافتتاح أكثر من32 «هايبرماركت» ومراكز تسوق جديدة هذا العام في كل من مصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو العالمية»: يسعدنا افتتاح أول «هايبرماركت» لنا هذا العام، الذي سيوفر تجربة تسوق عالمية للمواطنين والمقيمين في منطقة مويلح، والمناطق المحيطة بها، ومن خلال سعينا الدؤوب لتقديم منتجات عالية الجودة مع أعلى معايير الخدمة بأسعار تنافسية، أصبحت «اللولو» وجهة التسوق المفضلة لمختلف الجنسيات، وسنواصل الحفاظ على هذه السمعة والهوية المؤسسية في متجرنا الجديد، وهذا هو سبب التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة.

وأضاف موسيليام: لا يزال تحدي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قائماً، ولكني على ثقة بالقيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم. ومن واجب جميع منظمات الأعمال مواصلة خطط التوسع والنمو، ما يساعد الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع، حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة، وبفضل جهود القيادة الرشيدة، لم يكن هناك أي نقص في جميع المنتجات الغذائية وكانت متاحة بسهولة وبأسعار معقولة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.

ويضم المتجر الجديد أقسام البقالة، والأطعمة الطازجة، واللحوم والأسماك، والمخبز، ومنتجات الألبان والبيتزا والوجبات الخفيفة، والأطعمة الساخنة، والمحمصة والأطعمة المعلبة، والأزياء والصحة والجمال، والمستلزمات المنزلية، والملابس والأحذية، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، وغيرها الكثير.

وقد أعلنت مجموعة اللولو أن ستمضي قدماً في خططها التوسعية بالرغم من التحديات الحالية بسبب جائحة «كوفيد 19» في جميع أنحاء العالم. ومن المزمع أن تفتتح المجموعة 15 متجراً جديداً هذا العام في مناطق مختلفة أبوظبي، ودبي، والشارقة، والإمارات الأخرى، ويتضمن ذلك افتتاح مشاريع جديدة في مناطق بوطينة وسمنان بالشارقة، ومدينة الرياض، والشامخة والوثبة بأبوظبي، وفي واحة السيليكون، والسطوة، ودبي الجنوب، وسوق ورسان، والمنخول في دبي.