استبيان: الرواتب والأمن الوظيفي أهم سمات العمل في الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

قام «بيت.كوم» بإجراء استبيان جديد بالتعاون مع «يوجوف» بهدف الكشف عن الاتجاهات الحالية المتعلقة بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها من وجهة نظر الموظفين وأصحاب العمل.

وقد أظهر استبيان «جذب الكفاءات والاحتفاظ بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن العوامل الثلاثة الرئيسية التي تسهم في جذب الموظفين هي الراتب والتعويضات (60% من المشاركين)، والأمن الوظيفي على المدى الطويل (55%)، وبيئة العمل (48%)، بينما أظهر أن أقل العوامل أهمية يتمثل في الوجود الإعلامي (22%)، والمظهر الخارجي للشركة مثل الشعار وتصميم الموقع الإلكتروني (20%).

وإضافة إلى ذلك، صرح 74% من المشاركين في الإمارات بأن الشركة تكون أكثر جاذبية في حال اتسمت بالأخلاق واتبعت ممارسات جيدة.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في«بيت.كوم»: «نحن نخدم أكثر من 39 مليون مهني عبر كافة أنحاء المنطقة؛ لذا من المهم التعرف بشكل دقيق إلى توقعاتهم والعوامل التي تحفّزهم، حيث تعتبر هذه العوامل عنصراً أساسياً لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسهم أمور متعددة في تعزيز التزام الموظفين تجاه وظائفهم، أبرزها التدريب والتقييم، وبيئة العمل، وفرص النمو والتقدم الوظيفي، وبالطبع علاقاتهم مع شركاتهم».

ويعد جذب الكفاءات من أهم الخطوات التي يتعين على الشركات اتخاذها والعمل على تحسينها، وعندما سُئل المشاركون في الإمارات عن الجهود التي تبذلها الشركات لتسويق ثقافتها أمام الباحثين عن عمل وتشجيعهم على التقدم إليها، قال 36% إن الشركات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، فيما قال 34% منهم إنها تبذل بعض الجهود في هذا المجال، بينما اعتبر 12% من المشاركين أن الجهود المبذولة في هذا المجال قليلة، في حين قال 3% إن الشركات لا تبذل أي جهد في هذا المجال.

وفي الإطار ذاته، يعتقد المشاركون أن صفحات الشركات الإلكترونية التي تستهدف الباحثين عن عمل ـ (30%)، ومواقع التواصل الاجتماعي (25%) ـ هي أبرز وسائل ترويج ثقافة الشركة. وعندما سُئل المشاركون عن نوع المعلومات التي تثير حماسهم للتقدم بطلب وظيفة في شركة معينة، اختار 64% منهم المزايا والفوائد التي تقدمها، فيما اختار 54% آراء وملاحظات الموظفين، بينما قال 39% من المشاركين، إن جوائز الشركة وإنجازاتها هي الأكثر أهمية في هذا المجال.

وأظهر الاستبيان أن أهم السمات الوظيفية التي يهتم بها المهنيون في الإمارات بعد حصولهم على الوظيفة، تتمثل في فرص التطور الوظيفي (وفقاً لـ69% من المشاركين)، تليها فرص التدريب والدعم (65%) ونوعية العمل (57%).

وبالمثل، يعتقد المشاركون أن فرص التدريب والتطوير (43%) والأمن الوظيفي (40%)، تليها فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (34%)، هي أهم العوامل التي تعزز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم إلى جانب الراتب.

وتعد ثقافة العمل التي تحفّز الموظفين وتعزز الالتزام التنظيمي، عنصراً أساسياً للاحتفاظ بالموظفين. ومن المثير للانتباه أن 56% من المشاركين يعملون في شركاتهم الحالية منذ أكثر من عامين، كما أظهر الاستبيان أن حوالي 6 من 10 موظفين يشعرون بالسعادة في مكان عملهم الحالي، كما يوصي 63% منهم الباحثين عن وظائف، بالتقدم إلى شركتهم الحالية.

وعلى صعيد آخر، قال 71% من المشاركين إنهم على استعداد للتقدم للوظيفة ذاتها في الشركة الحالية نفسها لو أُتيح لهم الخيار للقيام بذلك من جديد.

وقال 6 من 10 مشاركين إن شركاتهم تستمع إلى ملاحظات الموظفين لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، ووافق 59% منهم على أن الإدارة تأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد. وإضافة إلى ذلك، وافق 53% من المشاركين على أن الشركة تبذل جهوداً بهدف الاحتفاظ بالكفاءات العاملة لديها.