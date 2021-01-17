شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي يصدر المراجعة الدورية للمؤشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أعلن سوق دبي المالي عن إنجاز المراجعة الدورية نصف السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي للسوق استناداً إلى أسعار إغلاق الخميس 14 يناير 2021 على أن يتم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشر اعتباراً من جلسة تداول الأحد 17 يناير 2021.

وحافظ «الإمارات دبي الوطني» على صدارته كأكبر الشركات المدرجة وزناً في المؤشر العام لسوق دبي المالي، وذلك وفقاً لتحديث أوزان الشركات في المؤشر العام للسوق 2021.

وبقي وزن البنك في المؤشر عند 20%، محافظاً على المركز الأول كأكثر الشركات وزناً في سوق دبي المالي خلال المراجعة الأولى لعام 2021.

كما حافظ «دبي الإسلامي» على المركز الثاني بوزن 19.8%، لكن وزنه تراجع من 19.98% في 2020.

وحافظت شركة إعمار العقارية على مركزها الثالث بوزن 17.4%، مرتفعةً في 2020 من 15.13%.

وتقدمت «دبي للاستثمار» مرتبة واحدة إلى المركز الرابع بوزن 5.69%، كما ارتفعت «أرامكس» مرتبة واحدة إلى المركز الخامس، بوزن 5.12%، وتقدمت «إعمار مولز» مرتبة واحدة إلى المركز السادس، بوزن 5.06%.

وتراجعت «الإمارات للاتصالات المتكاملة» من المركز الرابع إلى المركز السابع بوزن 4.24%.

وحلت «العربية للطيران» في المركز الثامن بوزن 3.84%، ثم ارتفعت «داماك العقارية»من المركز العاشر إلى المركز التاسع بوزن 3.44%، ثم قفزت «إعمار للتطوير» نحو المركز العاشر بوزن 2.47%، بعدما كانت في المركز الثاني عشر.

وتستحوذ شركات ثلاثي إعمار معاً على 25% من وزن المؤشر العام للسوق، كما تستحوذ أكبر 5 شركات وزناً على 68% من وزن المؤشر العام للسوق.

المؤشر الإسلامي

وعلى صعيد أوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي خلال يناير 2021، تشاركت كل من «إعمار العقارية»، و«دبي للاستثمار»، و«أرامكس» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» في المركز الأول بوزن 10% لكل شركة.

وفي المركز الثاني، جاء «دبي الإسلامي» بوزن 9.98%، ثم «العربية للطيران» بوزن 8.67%، ثم «إعمار مولز» بـ 7.3%، ثم «إعمار للتطوير» بـ 4.86%.