المالية: خصصنا 1.6 مليار دولار لتوفير لقاحات فيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزراة ستقوم بتخصيص ما بين 1.5 إلى 1.6 مليار دولار لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال معيط، في حوار مع قناة CNBC عربية اليوم الأحد، إنه "لو وفرنا لقاحات لما بين 70 إلى 100% من المواطنين المصريين، سيكون لا بد من تخصيص من 1.5 إلى 1.6 مليار دولار".

وأضاف معيط: "بدأنا توفير المخصصات المالية التي نحن في حاجة ليها، وبمجرد توفير اللقاحات سيتم صرف هذه المخصصات".

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية في محادثات مع الشركات المنتجة للقاحات. كما أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة جافي لتوفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات أي 20 مليون دفعة لقاح.

وأشار معيط إلى أن الاقتصاد المصري شهد تعافيًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدللًا بتراجع عجز الموازنة إلى 3.6%.

وذكر معيط أن استثمارات الأجانب في أدوات وأذون الخزانة بلغت في نهاية ديسمبر 26 مليار دولار.

وقال وزير المالية إنه "في الوقت الحالي ليس هناك حاجة لإصدار سندات دولارية جديدة، لكن لا نعرف غدًا ماذا سيحمل".

وتوقع معيط أن تكون المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قبل يونيو المقبل، على أن تحصل مصر على الشريحة المتبقية من قرض الصندوق بقيمة 1.6 مليار دولار بنهاية المراجعة.