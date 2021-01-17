شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تخفض عدد الركاب إلى سيدني التزاماً بتوجيهات السلطات الأسترالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أفاد متحدث في شركة الاتحاد للطيران بأن السلطات الأسترالية حدثت لوائح السفر الخاصة بها وخفضت عدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن كل رحلة من مطار سيدني الدولي.

وقال: «وبناء على ذلك، ستحدد الاتحاد للطيران بدورها عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني بشكل مؤقت في الفترة ما بين 15 يناير و15 فبراير 2021».

و دعا المتحدث المسافرين المغادرين إلى سيدني الاتصال مع الاتحاد للطيران لضمان عدم تعطيل خطط سفرهم.

وقال: سنعمل عن كثب مع الضيوف ووكلاء السفر المتأثرين لإبلاغهم بالتغييرات في مسارات رحلاتهم وتوفير رحلات بديلة لهم.

وأضاف: تواصل الاتحاد للطيران التزامها بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشؤون الأسترالية.