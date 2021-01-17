شكرا لقرائتكم خبر عن لإعادة بناء العالم.. بريطانيا تستضيف قمة السبع في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-أ.ف.ب

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم تنظيم القمة المقبلة للدول الصناعية السبع الكبرى من 11 إلى 13 حزيران/يونيو في جنوب غرب البلاد، التي ستكون القمة الأولى للمجموعة منذ بداية جائحة «كورونا» وبعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، وأكدت لندن أنها ستطلب من القادة اغتنام الفرصة لإعادة بناء العالم بشكل أفضل بعد الجائحة.

وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، إن اجتماع رؤساء دول وحكومات القوى العظمى سيعقد في بلدة كاربيس باي الساحلية في كورنوال.

وإضافة إلى الدول الأعضاء في مجموعة السبع (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، دعت الحكومة البريطانية أستراليا والهند وكوريا الجنوبية للانضمام إلى المناقشات. وكان مقرراً العام الماضي عقد قمة المجموعة في الولايات المتحدة لكن دونالد ترامب اضطر إلى إلغائها بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وتشهد المملكة المتحدة حالياً موجة قوية من العدوى تُعزى إلى نسخة متحورة من الفيروس يجري العمل على احتوائها، وتأمل في أن تكون قادرة على رفع القيود في الربيع من خلال الاستعانة بعمليات التطعيم.

وقال بيان الحكومة إن رئيس الوزراء بوريس جونسون: «سيستغل فرصة قمة مجموعة السبع الأولى التي تُعقد وجهاً لوجه منذ نحو عامين، ليطلب من القادة اغتنام الفرصة لإعادة بناء (العالم) بشكل أفضل بعد الجائحة، من خلال الاتحاد لجعل المستقبل أكثر عدلاً واخضراراً وازدهاراً».

ويُشكّل 2021 عاماً حاسماً على الساحة الدولية بالنسبة إلى المملكة المتحدة التي تريد أن تثبت نفسها، وفق مفهوم «بريطانيا العالمية»، كقوة أساسية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى قمة مجموعة السبع، ستتولى لندن رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتباراً من شباط/فبراير وستستضيف في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو قمة المناخ (كوب 26).