شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 17 حتى 21 يناير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة لازوردي، كهرباء السعودية، أسمنت حائل، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة إم آي إس، وأحقية توزيع أرباح شركة البابطين.

وتبدأ شركة المعمر لأنظمة المعلومات "أم أي اس"، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي 2020 بقيمة 22 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 1.1ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 11%.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة لازوردي للمجوهرات، يوم الأربعاء، على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أعضاء مجلس الإدارة) من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وذلك ابتداء من تاريخ بداية دورة المجلس التالية بتاريخ 26 أبريل 2021.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية على مُساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات، عن عام 2020 المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بقيمة 42.63 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت حائل، يوم الخميس المُقبل، على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة، بالإضافة إلى التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.