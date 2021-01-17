شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.02 نقطة، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة الحالي 8.90، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.00.