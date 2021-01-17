شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يصحح الاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل صباحي – 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أيان (2140) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -0.08 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة تصحيحي الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.46، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.58 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.88.