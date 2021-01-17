شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 0.04 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.60 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.80 ومستوى المقاومة 24.70.