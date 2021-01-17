شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يصل لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة شهور – تحليل صباحي – 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي ريت (4340) في آخر جلساته، ليصل السهم لأعلى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر الماضي، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.07 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ بذلك محاولة تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 10.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.67 ومستوى المقاومة 10.00.