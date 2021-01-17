شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 82 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة القوي عند 90 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 80 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 79.7 بينما مستوى المقاومة هو 84.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد