شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 295 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 310 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 290 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 292.0 بينما مستوى المقاومة هو 297.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد