شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 26٫20 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 25 فلس، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 30 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 24 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.3 بينما مستوى المقاومة هو 27.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد