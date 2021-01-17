شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC)ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة ارتفاعه الذي بداه منذ بداية العام الحالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 26٫90 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 26٫50 فلس، مما يشير الى ان السهم قد يواصل حركته الصاعدة للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 28٫50 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 26 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.5 بينما مستوى المقاومة هو 27.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد