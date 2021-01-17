شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 162فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 165 فلس كمستوى الو ثم 175 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 157 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 160.0 بينما مستوى المقاومة هو 163.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد