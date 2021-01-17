شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يشهد مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 2٫085 ريال، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي لمؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 2 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫11ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.08 وبين مستوى المقاومة هو 2.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد