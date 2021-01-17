شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع مرة اخرى -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر مرة أخرى بعد خسائره الطفيفة التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى6182 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 6250 نقطة، والذي في حالة تجازوه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,155 وبين مستوى المقاومة هو 6,219 نقطة