شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10913 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر مزيدا من الدعم للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 11100 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,858 وبين مستوى المقاومة هو 10,990 نقطة