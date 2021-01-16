شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ناقلة إماراتية تدشّن رحلاتها من أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وصلت طائرة «ويز إير أبوظبي»، طراز «إيرباص A321neo»، في الرحلة الافتتاحية لأحدث الناقلات الوطنية في دولة الإمارات، إلى أثينا، قادمة من أبوظبي.

وغادرت الرحلة في تمام الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

حضر استعدادات إطلاق أولى رحلات «ويز إير أبوظبي» كل من شريف هاشم الهاشمي الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وكيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي».

وتشمل شبكة الوجهات التي تخطط «ويز إير أبوظبي» لربطها مع أبوظبي، كلاً من، أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات، مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.