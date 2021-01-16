«جمارك دبي» تنجز 16 مليون معاملة خلال 2020 بنمو 23 %

دبي:”الخليج 365”

أثبتت دبي مجدداً قدرة بنيتها الاقتصادية على التعامل مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص محققة، والتعافي سريعاً من آثارها. فعلى الرغم مما شهده العالم من متغيرات اقتصادية صاحبت الإجراءات الاحترازية لجائحة «كوفيد19»، نجحت «جمارك دبي» وبفضل أنظمتها التقنية المتطورة في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020، وبنمو قوي بواقع 23 % مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019، وبلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة 99.3% بنحو 15.9 مليون معاملة.

أنظمة تقنية

سجلت البيانات الجمركية نمواً قوياً خلال العام الماضي بنسبة 30 % لتصل إلى 13.8 مليون بيان جمركي مقارنةً مع 10.6 مليون بيان لعام 2019، أي بمتوسط 1.1 مليون بيان جمركي شهرياً، حيث تساعد منصة «مساحة العمل الذكية» على إنجاز البيان الجمركي في أقل من خمس دقائق، ومنح الموافقة الإلكترونية التلقائية ومن دون أي تدخل بشري لنحو 97% من المعاملات، وفي مؤشر قوي على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني زادت طلبات تسجيل الأعمال بواقع 37% إلى 250 ألف طلب مقارنة مع 182 ألف طلب، وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد الرسوم الجمركية للعام الماضي 875 ألف طلب، وخدمة طلب شهادة وتقارير 475 ألف معاملة، وحجز موعد معاينة وتفتيش 334 ألف طلب. وبلغت نسبة المعاملات عبر القنوات الذكية والإلكترونية 99.3 %

سرعة التعافي

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:«إن حكومة دبي أرست أسساً قوية تضمن التعافي السريع من آثار جائحة كوروناً، كما أن إجراءات حزم التحفيز الاقتصادي في دبي التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيمة 7.1 مليار درهم على 5 مراحل، صممت ووضعت بطريقة تسهم بشكل جوهري في جهود دعم الاقتصاد، و تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة الصدمات، معرباً عن تفاؤله بالعام الجاري وسط توقعات بتحقيق اقتصاد دبي نمواً يصل إلى 4% بعد عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً إلى طبيعتها، واستمرار تدفق الاستثمارات.

أداء قياسي

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي أن استثمار الدائرة المكثف في التحول الرقمي مثّل البنية الأساسية القوية التي انطلقت منها الأعمال وسارت على النحو المعتاد بالرغم من تداعيات الجائحة، حيث مكنتنا أنظمتنا الذكية من تسريع الخدمات، وتحقيق أداء قياسي خلال العام الماضي، ولأول مرة يتم إنجاز 89 ألف معاملة في يوم واحد يوم 8 ديسمبر، و441.8 ألف معاملة خلال الأسبوع الممتد من 6 ديسمبر إلى 12 ديسمبر، ليحل شهر ديسمبر في مقدمة شهور السنة من حيث عدد المعاملات بواقع 1.7 مليون معاملة.