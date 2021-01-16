مشاريع الاستثمار في «الحي التراثي» بعجمان تعكس الرغبـة بالمحافظـة علـى الهـوية الأصيلة

افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط جملة من المشاريع الاستثمارية في مشروع الحي التراثي في إمارة عجمان، والذي يعد واجهة سياحية وبوصلة تاريخية تنبض بالحياة والذكريات الخالدة وتبرز الهوية المتجذرة للإمارة.

فقد دشن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي عدداً من المحال التجارية والمقاهي ومحال التحف والعملات والعطور.

وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي إن ما رأيناه اليوم في مشروع الحي التراثي يظهر فكر الشباب ورغبتهم بالمحافظة على هويتهم الأصيلة والانطلاق في مشاريع جديدة وسط بيئة مثالية توفر كل مقومات النجاح والاستمرارية.. مبيناً أن المشروع حظي بدعم كبير من الحكومة الرشيدة في الإمارة التي سعت لتمكين المستثمرين وتقديم كافة أنواع التسهيلات.

وأعرب عن تقديره للنتائج المشرفة للمشروع التي تلبي كافة المتطلبات السياحية والاستثمارية ويلمس أثرها كل شرائح المجتمع.

من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مشروع الحي التراثي يعد نجاحاً جديداً يضاف لسجل النجاحات التي حققتها الإمارة إذ يجذب إليه المواطنين والمقيمين والزائرين ويقدم خدمات متنوعة.

وقال إن المشروع اعتمد تنوع المساحات لتتناسب مع تطلعات المستثمرين في عجمان حيث يضم المشروع نماذج مختلفة من الفرص الاستثمارية بمختلف المساحات والاستخدامات وبأسعار تنافسية دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت الدائرة امتيازات مختلفة للمستأجرين حيث يتضمن المشروع 41 متجراً متاحاً لجميع أنواع الأنشطة ذات الصلة وتتراوح مساحتها ما بين 40 إلى 100 متر مربع. (وام)