شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتكو» تفتتح مقراً إقليمياً في «أبوظبي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة شركات «سيتكو» مكاتب لها هذا الشهر في سوق أبوظبي العالمي، بعدما قامت بزيادة أصولها الخاضعة للإدارة في المنطقة العام الماضي بنسبة 400 في المئة إلى 125 مليار دولار.

يأتي قرار «سيتكو» بتأسيس قاعدة لها في سوق أبوظبي العالمي في أعقاب الزيادة الملحوظة في الدعوات المطالبة بتوفير خدمة الأصول والإدارة والخدمات المصرفية وخدمات الحوكمة من صناديق الثروة السيادية والمستشارين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي. ستدخل «سيتكو» في شراكة سوق أبوظبي العالمي بهدف إنشاء منظومة مستدامة ومتكاملة لقطاع إدارة الاستثمارات، وتوفير منصة تسمح للسكان المحليين بمواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.

وفي إطار سعيها لدعم هدف سوق أبوظبي العالمي في زيادة نسبة العمالة المحلية في القطاع المالي في دولة الإمارات، ستتولى شركة «سيتكو» القيام بما يلي: استقطاب المواهب للعمل في أقسام أعمال خدمة الأصول والإدارة وحفظ الأوراق المالية والحوكمة في صفوف الإماراتيين المحليين. وتعزيز التدريب والتوظيف من خلال فترات التدريب والحلقات الدراسية والبرامج التعليمية بالتعاون مع المؤسسات ومزوّدي الخدمات المحليين؛ والالتزام بتوظيف المرأة في مجالات الشؤون المالية والمحاسبة.

نصف قرن

وقال روالد سميتس، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة شركات «سيتكو» المحدودة: «تعمل «سيتكو» بتفانٍ مطلق على خدمة قطاع الاستثمار العالمي منذ أكثر من 50 عاماً، وقد نمت لتصبح شركة خدمة الأصول ذات النمو العضوي الأكبر في العالم في مجال الاستثمارات البديلة. وقد تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز آخذين في الاعتبار الاستدامة على المدى الطويل، وهي ميزة تعكس التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة ترسيخ أبوظبي كمركز مالي دولي من خلال تنفيذ برامج التعليم والتوظيف على مستوى المنطقة.»

وأضاف سميتس: «في ضوء الزيادة المتنامية في الطلب على حلولنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتأينا أن الحل الوحيد الواضح لتلبية حاجتنا إلى إنشاء مقر إقليمي هو سوق أبوظبي العالمي. ونحن نتطلع إلى تنمية عملياتنا في أبوظبي على نحو مستدام وواسع في السنوات المقبلة».

تواصل «سيتكو» توسّعها السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل أكثر من تريليون دولار من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة و7000 موظف موزعين على 40 دولة، توفر «سيتكو» حلول خدمة الأصول إلى قطاع الاستثمار البديل العالمي.

مركز مالي دولي

من جانبه، قال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: «تمثّل شراكتنا مع «سيتكو» تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد، وتساهم بتعزيز التزامنا الراسخ باستقطاب الشركات الرائدة في العالم إلى حافظة أبوظبي الموسّعة من المؤسسات. وعلاوة على ذلك، وفيما نواصل جهودنا لتنمية أعمالنا، ستسمح لنا هذه العلاقة التآزرية بالاستفادة من سمعة «سيتكو» العالمية وامتداد حضورها في قطاع الاستثمارات البديلة، فضلاً عن توفير البنية التحتية المالية وفرص التوظيف اللازمة لبناء مركز مستدام طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

ما هي «سيتكو»؟

تريليون دولار أصول مدارة حول العالم

125 مليار دولار من الأصول في المنطقة

7000 موظف موزعون على 40 دولة