شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % إشغال المساحات في مراكز التسوق التي تديرها «لاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد واجب الخوري، مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات» - الذراع العقارية لمجموعة اللولو العالمية- أن نسبة الإشغال في مراكز التسوق التي تتولى الشركة إدارتها بلغت 90% مع مطلع العام الجديد، موضحاً أن الحركة التجارية في هذه المراكز نشطة في ظل ثقة الزوار والمتسوقين بالقدوم والتسوق خاصة مع بدء برامج تلقيح المواطنين والمقيمين.

و قال الخوري: شهدنا في الربع الأخير من عام 2020 نوعاً من النشاط والحركة وازدياداً في أعداد الزوار والمتسوقين في مختلف المراكز التجارية التي نديرها، مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي دعت لتطبيقها مختلف الجهات المعنية.

وذكر الخوري أن شركة «لاين للاستثمار والعقارات» التابعة لمجموعة اللولو العالمية وبتوجيهات من يوسف علي موسيليام رئيس مجلس الإدارة كانت حريصة على إجراء فحص فيروس كورونا لجميع العاملين في مراكزها كل 14 يوماً بما يقارب 15 ألف فحص لجميع الموظفين والعاملين داخل هذه المراكز والمتاجر، كجزء من رؤية المجموعة لتوفير تجربة تسوق آمنة وسليمة للمتسوقين، مشيراً إلى تسجيل الموظفين والعاملين في المحال التجارية بالمراكز التي تتولى الشركة إدارتها «صفر» حالة إصابة.

وأشار إلى أن 96% من الموظفين والعاملين بالمحال التجارية ومراكز التسوق التي تديرها الشركة قد تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا بالمرحلة الأولى على الأقل.

وفيما يتعلق بافتتاح الفرسان سنترال مول في مدينة خليفة، أجاب الخوري:«لقد جرى افتتاح«الهايبر ماركت» في المول، وسيجري افتتاح المرحلة الثانية به خلال الربع الثاني من العام الجاري».