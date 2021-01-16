شكرا لقرائتكم خبر عن «كاليفورنيا».. سوق العقار الساخن والوظائف الأعلى أجراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

ربما يتطلع المزيد من سكان ولاية كاليفورنيا إلى الخروج منها لأسباب متعددة، من ضمنها العقارات والضرائب، لكنهم بالمقابل يغفلون عن أنهم بذلك يتركون وراءهم مدناً مملوءة بالوظائف والأعمال السخية من حيث الأجور والرواتب المدفوعة.

ووفقاً لقائمة جديدة أصدرتها «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» لأكثر المدن الأمريكية ذات الوظائف الأعلى أجراً لعام 2021، وبعد مراجعة بيانات الرواتب لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي حول مجموعة متنوعة من المهن ثم حصر المدن التي تضم معظم الوظائف المرتبطة بها، شكلت مدن الولاية الذهبية نصف المدن العشر الأعلى أجراً في الولات المتحدة، واحتلت 11 مركزاً من بين المراكز العشرين الأولى.

تصدرت «سان فرانسيسكو»، التي تقع في قلب صناعة التكنولوجيا، القائمة ب 88 وظيفة كان أجرها من بين الأعلى في البلاد، واحتلت «سان خوسيه» المرتبة الثانية ب 75 وظيفة على نفس المستوى، بينما ضمت «فاليجو»، وهي مدينة أخرى في منطقة الخليج 29 مهنة، في حين أن «ساليناس»، الواقعة جنوباً، جاءت مع 28 وظيفة، أما «لوس أنجلوس» فكانت أيضاً ضمن أفضل 10 مدن من حيث عدد الوظائف عالية الأجر مع 20 وظيفة.

تأتي قائمة المدن ذات الوظائف الأعلى أجراً وتصنيفات منفصلة إضافية لأفضل الوظائف بشكل عام، جنباً إلى جنب مع تقييم الأجور والتوقعات المستقبلية وعوامل أخرى، وهذا العام، تصدّرت مهنة مساعد الطبيب التي تتطلب درجة الماجستير قائمة أفضل الوظائف لعام 2021، بمتوسط راتب قدره حوالي 112 ألف دولار سنوياً.

وعلى الرغم من ثقل المهن الموجهة نحو صناعة التكنولوجيا وغيرها من أعمال ذوي الياقات البيضاء، فإن الوظائف في هذه المدن تشمل مجموعة من الأعمال، على سبيل المثال: يمكن لممرض ممارس في سان فرانسيسكو جني نحو 157 ألف دولار في المتوسط، في حين أن مدرس المرحلة الثانوية يجني في المتوسط حوالي 93 ألف دولار، ويمكن للسباك أن يجني قرابة ال 87 ألف دولار سنوياً، وفقاً للقائمة.

بالطبع، قد لا تعني المواقع المادية للعمل في عام 2021 وما بعده نفس الشيء الذي كانت تعنيه في السابق. فبعد ما يقرب من عام من الخبرة في العمل عن بُعد، قد يجد بعض العمال أن وظائفهم أقل ارتباطاً بمكتب فعلي أو تم قطعها تماماً.

تضمنت القائمة أيضاً وظائف بمتوسط رواتب بلغ 50 ألف دولار أو أقل سنوياً، مثل مساعد مدرس ب 38 ألف دولار، وقد يكون من الصعب العيش مع هكذا راتب في أماكن مرتفعة التكلفة مثل سان فرانسيسكو.

في الواقع، يجد بعض الأشخاص الذين يعملون في وظائف أعلى من سلم الدخل أيضاً أن العيش في كاليفورنيا باهظ الثمن، مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضرائب الدخل العالية نسبياً على مستوى الولاية.

في سياق متصل، نما عدد سكان الولاية الأكثر اكتظاظاً إلى 39.78 مليون شخص اعتباراً من يوليو/تموز 2020، لكن صافي إضافة 21200 شخص كان معدلاً منخفضاً قياسياً، حسبما قالت وزارة المالية في كاليفورنيا الشهر الماضي؛ إذ انخفض معدل النمو إلى 0.05%، من 0.23 في الأشهر ال 12 الماضية، بسبب انخفاض أعداد المواليد الجدد، وازدياد الوفيات خلال الجائحة التي لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى التخارج من الولاية. وحتى قبل عام 2020، كان العديد من سكان كاليفورنيا يغادرون الولاية بسبب تكاليف الإسكان المرتفعة.

قد تكون كاليفورنيا موقعاً مميزاً لمجموعة من الوظائف، لكن بالمقابل، وبحسب بيانات العقارات لهذا العام، ستكون أيضاً سوقاً ساخناً للإسكان، وليس من المتوقع أن تفعل الكثير لخفض تكاليف المعيشة، وبناءً على مبيعات المنازل المتوقعة ونمو الأسعار، توجد في كاليفورنيا أربعة من أكبر 10 أسواق للإسكان لعام 2021.