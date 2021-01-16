شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تنهي «أسبوع الترقب» بخسائر جماعية.. و«نيكاي» الرابح الوحيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

قطعت مؤشرات الأسهم العالمية سلسلة مكاسب أسبوعية تجاوزت خمسة أسابيع، إذ تقوضت الآمال في تعاف اقتصادي سريع بسبب تشديد القيود وزيادة الإغلاقات نتيجة تزايد حالات الإصابة ب «كوفيد 19»، وفي ظل بطء شحن اللقاحات إلى دول عديدة، وعودة وتيرة الإصابات بالفيروس للزيادة في الصين، وفيما كانت تتطلع الأسواق إلى بيانات إيجابية تمنحها الأمل في تحسن اقتصادي ملموس

جاءت معظم البيانات على عكس التوقعات، وفي «أسبوع الترقب» كان المستثمرون ينتظرون على أحر من الجمر خطة التحفيز الأمريكية الجديدة التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن الخطة التي ترافقت مع بدء موسم نتائج الأعمال لم ترتق إلى تطلعاتهم رغم أنها حملت تحفيزاً ب 1.9 تيريليون دولار، غير أن تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي الذي ينتظر تنصيبه قريباً أثار مخاوف الشركات والمستثمرين من موجة رفع للضرائب غير متوقعة في ظل الجائحة.

في بورصة نيويورك، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع في آخر جلسات تداول الأسبوع، متأثرة بأسهم بنوك أمريكية كبرى بعد إعلان نتائج أعمالها، في حين هبطت أسهم الطاقة بشكل حاد بسبب تحقيق تنظيمي بشأن إكسون موبيل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 177.26 نقطة، بما يعادل 0.57%، إلى 30814.26 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 27.29 نقطة، أو 0.72%، إلى 3768.25 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 114.14 نقطة، أو 0.87%، إلى 12998.50 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، فقد «إس آند بي» و«ناسداك» 1.5%، في حين خسر «داو» 0.91%.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي آخر جلسات التداول في الأسبوع على انخفاض 1% في أسوأ أداء يومي منذ 21 ديسمبر/ كانون الأول، إذ تسارعت الخسائر في أعقاب نزول الأسهم في وول ستريت، وسجل ستوكس 600 خسارة أسبوعية 0.8%، وهو أول تراجع أسبوعي له منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، كما انخفض «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.9% إلى 6735.7 نقطة، ليتراجع بنحو 2% خلال الأسبوع، فيما تراجع المؤشر الألماني «داكس» بنحو 1.4% ليسجل 13787.7 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 1.9%، وهبط «كاك» الفرنسي بنسبة 1.2% إلى 5611.6 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1.7%.

مؤشر «نيكاي»

وفي طوكيو، أنهى المؤشر نيكاي الياباني موجة صعود استمرت خمس جلسات أول أمس الجمعة، لينزل عن أعلى مستوى في 30 عاماً الذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما كبحت أسهم التكنولوجيا الخسائر بعد أن حققت تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق أرباحاً فصلية هي الأفضل على الإطلاق.

وانخفض المؤشر نيكاي في ختام جلسة الجمعة 0.62% إلى ‭28519.18‬ نقطة بعد أن بلغ مستوى مرتفعاً جديداً منذ أغسطس/ آب 1990 الخميس، لكنه سجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ليصعد 1.35% في الأسبوع، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.89% إلى 1856.61 نقطة.

من جهة أخرى، كشفت بيانات رفينيتيف ليبر أن الأسهم العالمية تصدرت تدفقات الصناديق في الأيام السبعة المنتهية في 13 يناير، مدعومة بتوقعات تطبيق تدابير تحفيز أمريكية واستمرار رهانات على تعافي الاقتصاد العالمي.

وتظهر البيانات أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 26.1 مليار دولار في صناديق الأسهم وهي الأعلى في أربعة أسابيع.

كما شهدت صناديق السندات ارتفاعاً للتدفقات التي بلغت 22 مليار دولار مدفوعة بصعود العوائد الأمريكية.

وتظهر تحليلات شملت 12641 صندوقاً للأسهم، بناء على تصنيف ليبر للقطاعات، أن الصناديق التي تستثمر في الشركات المالية استقطبت تدفقات بقيمة 3.9 مليار دولار وتلاها قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي جذب 3.6 مليار دولار.